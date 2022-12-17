Возросло число жертв в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: Валентин Резниченко

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Російський ракетний удар по Кривому Рогу 16 грудня забрав життя вже чотирьох осіб.

У місті після опівночі 17 грудня рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика. Вчора окупанти вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Поранення дістали 13 осіб, серед постраждалих — четверо дітей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Facebook.

Також очільник області зазначив, що минулої ночі загарбники обстрілювали Нікопольський район — з важкої артилерії гатили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. На щастя, ніхто не постраждав. Обстріли пошкодили будинки та лінії електропередач.

Нагадаємо, 16 грудня внаслідок ракетних ударів по Україні уражено кілька обʼєктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. А у Кривому Розі влучання російської ракети в житловий будинок призвів до смертей та поранень цивільних.