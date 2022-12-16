Удар по Кривому Рогу - загинула 64-річна жінка і молоде подружжя

https://racurs.ua/ua/n177888-udar-po-kryvomu-rogu-zagynula-64-richna-jinka-i-molode-podrujjya-foto.html

Ракурс

Росіяни вбили трьох людей, вдаривши вранці по будинку у Кривому Розі.

Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.

Тринадцятеро людей поранені. У тому числі й четверо дітей — всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка у важкому стані, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Нагадаємо, за попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та чотири керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Унаслідок ударів уражено кілька обʼєктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.