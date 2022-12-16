Росіяни б'ють по Україні ракетами фактично з конвеєра

https://racurs.ua/ua/n177885-rosiyany-b-ut-po-ukrayini-raketamy-faktychno-z-konveiera-povitryani-syly.html

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Речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російські війська використовують ракети по Україні фактично з конвеєра. Зараз українські військові знаходять ракети, які були виготовлені влітку чи навіть восени.

На російських ракетах є дата маркування. Деякі типи ракет йдуть фактично з конвеєра. Наприклад, випущені влітку, восени. Це «Калібр» і Х-101. Можливо, «Іскандер», — розповів речник Повітряних сил.

Ігнат каже, що виконання жорстких санкцій проти рф може призвести до «ракетного голоду» росіян, оскільки «вони витрачають більше запасів, ніж поповнює виробництво».

16 грудня під час масованого ракетного удару по території України 16 грудня російські війська випустили 76 ракет різних типів. Відтак протиповітряна оборона ЗСУ збила 79% ракет.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ, коментуючи дев’яту велику хвилю ракетних обстрілів з РФ.

Усього здійснено 76 пусків крилатих ракет повітряного та морського базування. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід», у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України, знищено 60 ракет окупантів, — зазначили в КПС.

За даними Повітряних сил, рашисти били по об'єктах критичної інфраструктури та паливно-енергетичному секторі України.

Особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря.

Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35, — ідеться в повідомленні.

Під час масованого обстрілу в небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К — носія ракет «Кинджал».

Однак, як сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу «Київ», щодо запуску «Кинджалів» даних немає.

Також Ігнат зазначив, що ракети типу Х-22 збити наявними засобами ППО України неможливо.

Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 — близько 27 пусків.