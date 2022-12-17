ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n177909-vsu-prodvigautsya-na-napravlenii-svatovo-kremennaya-okkupanty-ispugany-gayday.html

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Контрнаступ української армії в Луганській області триває повільно, але впевнено.

Підрозділи Збройних сил України просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Тим часом російські загарбники нажахані систематичними вибухами по своїх місцях розташувань глибоко в тилу. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що ворог продовжує викрадати українських дітей на окупованих територіях. Після медоглядів малечу відправляють на «відпочинок» до росії, з якого вони не повертаються.

Також загарбники розкрадають Сєвєродонецький хімзавод «Азот». З цього підприємства до міста розсош вивозять обладнання, а всі інше ворожі солдати ріжуть на метал. Охороняє український комбінат росгвардія.

Всі окуповані міста рашисти продовжують грабувати. Ні про які ремонти мови не ведеться, — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, 10 грудня ЗСУ завдали удару ракетами HIMARS по штабу російської приватної військової компанії «Вагнер» у Кадіївці. За непідтвердженою інформацією, під час удару загинуло 18 і було поранено 50 людей.

Згодом з’явилася інформація про те, що місцезнаходження «вагнерівців» українські спецслужби могли вирахувати саме завдяки фото з павлом пригожиним — сином власника ПВК «Вагнера».