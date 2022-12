Обстріл штабу ПВК «Вагнер» у Кадіївці міг статися через сина куратора ПВК Пригожина.

Як пише Bild, експерт дослідницької групи Bellingcat Арік Толер звернув увагу на знімок, який поширюється у російських соцмережах.

На ньому нібито зображено Павла Пригожина — сина власника ПВК «Вагнера». Чоловік позує на тлі розташованого в Кадіївці «Гостьового Будинку Жданова», по якому суботу, 10 грудня, ЗСУ завдали удару ракетами HIMARS.

A previous (alleged) sighting of Pavel Prigozhin with other Wagner mercs, near Bakhmut back in September. Would be the guy just left of the girl, if it is him.https://t.co/O0BBxaSswqpic.twitter.com/7v8E5B9dMl