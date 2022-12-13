Син Пригожина крайній ліворуч, фото - Твіттер А.Толера

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Ракурс

Обстріл штабу ПВК «Вагнер» у Кадіївці міг статися через сина куратора ПВК Пригожина.

Як пише Bild, експерт дослідницької групи Bellingcat Арік Толер звернув увагу на знімок, який поширюється у російських соцмережах.

На ньому нібито зображено Павла Пригожина — сина власника ПВК «Вагнера». Чоловік позує на тлі розташованого в Кадіївці «Гостьового Будинку Жданова», по якому суботу, 10 грудня, ЗСУ завдали удару ракетами HIMARS.

A previous (alleged) sighting of Pavel Prigozhin with other Wagner mercs, near Bakhmut back in September. Would be the guy just left of the girl, if it is him.https://t.co/O0BBxaSswqpic.twitter.com/7v8E5B9dMl — Aric Toler (@AricToler) December 12, 2022

Вони цілилися по штабу ПВК. За непідтвердженою інформацією, під час удару загинуло 18 і було поранено 50 людей.

Пізніше у користувачів соцмереж з’явилися здогади про те, що місцезнаходження «вагнерівців» українські спецслужби могли вирахувати саме завдяки фото з Пригожиним-молодшим.

Відомо, що з літа він воює в Україні та регулярно з’являвся біля «Дому Жданова». Але чи справді його зображено на знімку, встановити складно, каже розслідувач Bellingcat.

Толер порівняв фотографії з видаленого облікового запису сина Пригожина в соцмережі Вконтакте з вихідним зображенням і дійшов висновку, що точно встановити факт його присутності в готелі складно, однак він не побачив нічого, що виключало б це.

Ми знаємо, що Павло воює в Україні, це не викликає сумнівів — але чи він це на місці, яке нещодавно зазнало атаки HIMARS? Я не думаю, що ми можемо сказати напевно, просто глянувши на це зображення, оскільки фотографія занадто розмита, але я не бачу нічого, що виключало б його, — пише Толер.

Варто зазначити, що, за заявою голови військової адміністрації Луганської області Сергія Гайдая, внаслідок удару по готелю найманці зазнали великих втрат.

Наразі невідомо, чи була атака ЗСУ спрямована на штаб ПВК загалом чи конкретно на сина Пригожина.