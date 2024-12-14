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Ракурс
Розгром двох рашистських колон бронетехніки в Курській області показали на відео

Розгром двох колон бронетехніки армії рф в Курській області показали на відео

14 гру 2024, 21:17
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Розгром двох рашистських колон бронетехніки в Курській області показали на відео. Це справа бійців 36-ї бригади морської піхоти та 1-ої танкової бригади ЗСУ.


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В обох випадках московити йшли колонами по шість одиниць БМП/БМД і в обох випадках українські бійці обрали зону знищення перед лінією «зубів дракона».

Хоча такі укріплення і не можуть самі по собі зупинити просування ворога, вони суттєво обмежують ворожий маневр, яким можуть скористатися українські оператори БПЛА та артилеристи.

Можливо, ця колона російської техніки мала підтримати північних корейців в Курській області. Але її в районі села Зелений Шлях розвалили українські морські піхотинці.

Джерело: Ракурс


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