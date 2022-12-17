Передача Вифлеемского огня главнокомандующему Вооруженными силами Украины, фото: Генштаб ВСУ

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Головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному представники скаутської організації «Пласт» передали Вифлеємський вогонь миру.

Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зі свого боку, Залужний підписав скаутам прапор, футболку для благодійного аукціону та вручив солодкі подарунки.

Вифлеємський вогонь в цей час для Збройних сил — це майбутнє світло, яке буде називатися просто — Перемога, — головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, кілька днів тому пластуни приносили Вифлеємський вогонь миру президенту України Володимиру Зеленському.