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Передача Вифлеємського вогню головнокомандувачеві Збройних сил України, фото: Генштаб ЗСУ

Залужному принесли Вифлеємський вогонь миру (ФОТО)

17 гру 2022, 17:50
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Головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному представники скаутської організації «Пласт» передали Вифлеємський вогонь миру.





Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зі свого боку, Залужний підписав скаутам прапор, футболку для благодійного аукціону та вручив солодкі подарунки.

Вифлеємський вогонь в цей час для Збройних сил — це майбутнє світло, яке буде називатися просто — Перемога, — головнокомандувач ЗСУ.

Передача Вифлеємського вогню головнокомандувачеві Збройних сил України, фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, кілька днів тому пластуни приносили Вифлеємський вогонь миру президенту України Володимиру Зеленському.

Джерело: Ракурс


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