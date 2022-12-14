Зеленському принесли Вифлеємський вогонь (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177815-zelenskomu-prynesly-vyfleiemskyy-vogon-video.htmlРакурс
Вифлеємський вогонь миру українські пластуни принесли президенту України Володимиру Зеленському.
Відповідне відео опубліковане на офіційній сторінці Зеленського у соцмережах.
Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті — даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше, — зазначив Зеленський.
У Національній скаутській організації «Пласт» зазначають, що вогонь символічний ще й нагадуванням про усіх, хто відправився на фронт або як волонтер допомагає ЗСУ.
Зараз як ніколи важливо об'єднувати зусилля заради спільної боротьби. Тисячі наших друзів та родичів боронять нас в лютий мороз в окопах, всі міста країни періодично знеструмлені, — наголошують у «Пласті». — Саме тому ми несемо Вифлеємський вогонь — те, що зігріє у мороз і освітить у темряві.