Передача Вифлеємського вогню Зеленському, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n177815-zelenskomu-prynesly-vyfleiemskyy-vogon-video.html

Ракурс

Вифлеємський вогонь миру українські пластуни принесли президенту України Володимиру Зеленському.

Відповідне відео опубліковане на офіційній сторінці Зеленського у соцмережах.

Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті — даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше, — зазначив Зеленський.

У Національній скаутській організації «Пласт» зазначають, що вогонь символічний ще й нагадуванням про усіх, хто відправився на фронт або як волонтер допомагає ЗСУ.