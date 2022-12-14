Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Передача Вифлеемского огня Зеленскому, скриншот видео

Зеленскому принесли Вифлеемский огонь (ВИДЕО)

14 дек 2022, 20:01
999

Вифлеємський вогонь миру українські пластуни принесли президенту України Володимиру Зеленському.





Відповідне відео опубліковане на офіційній сторінці Зеленського у соцмережах.

Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті — даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше, — зазначив Зеленський.

У Національній скаутській організації «Пласт» зазначають, що вогонь символічний ще й нагадуванням про усіх, хто відправився на фронт або як волонтер допомагає ЗСУ.

Зараз як ніколи важливо об'єднувати зусилля заради спільної боротьби. Тисячі наших друзів та родичів боронять нас в лютий мороз в окопах, всі міста країни періодично знеструмлені, — наголошують у «Пласті». — Саме тому ми несемо Вифлеємський вогонь — те, що зігріє у мороз і освітить у темряві.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров