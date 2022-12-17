Девять блоков АЭС работают в энергосистеме, но мощность одного ограничена — Энергоатомhttps://racurs.ua/n177920-devyat-blokov-aes-rabotaut-v-energosisteme-no-moschnost-odnogo-ogranichena-energoatom.htmlРакурс
В енергосистемі України станом на 18.00 сьогоднішнього дня, 17 грудня, працюють всі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території.
Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».
На жаль, наразі потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень в результаті вчорашніх обстрілів, — наголошують у держкомпанії.
Водночас шість енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується рашистами.
Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України, — додають в «Енергоатомі».
Загалом в Україні є чотири діючі АЕС із 15 енергоблоками:
- окупована ЗАЕС із шістьма блоками по 1000 МВт;
- Рівненська АЕС (два енергоблоки по 1000 МВт та два по 440 МВт); Південноукраїнська АЕС (три енергоблоки по 1000 МВт);
- Хмельницька АЕС (два енергоблоки по 1000 МВт).