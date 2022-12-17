Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дев’ять енергоблоків АЕС працюють в енергосистемі України, фото:

Дев’ять блоків АЕС працюють в енергосистемі, але потужність одного обмежена — Енергоатом

17 гру 2022, 20:15
999

В енергосистемі України станом на 18.00 сьогоднішнього дня, 17 грудня, працюють всі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території.





Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

На жаль, наразі потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень в результаті вчорашніх обстрілів, — наголошують у держкомпанії.

Водночас шість енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується рашистами.

Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України, — додають в «Енергоатомі».

Загалом в Україні є чотири діючі АЕС із 15 енергоблоками:

  • окупована ЗАЕС із шістьма блоками по 1000 МВт;
  • Рівненська АЕС (два енергоблоки по 1000 МВт та два по 440 МВт); Південноукраїнська АЕС (три енергоблоки по 1000 МВт);
  • Хмельницька АЕС (два енергоблоки по 1000 МВт).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів