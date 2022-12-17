Дев’ять енергоблоків АЕС працюють в енергосистемі України, фото:

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В енергосистемі України станом на 18.00 сьогоднішнього дня, 17 грудня, працюють всі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

На жаль, наразі потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень в результаті вчорашніх обстрілів, — наголошують у держкомпанії.

Водночас шість енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується рашистами.

Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України, — додають в «Енергоатомі».

Загалом в Україні є чотири діючі АЕС із 15 енергоблоками: