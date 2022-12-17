«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми після ракетної атаки

«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми. Фото:

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Ракетний удар російських окупантів та енергосистемі України, який був здійснений 16 грудня, призвів до проблем зі світлом.

Станом на 17 грудня енергосистема продовжує відновлюватись. Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої ЗАЕС, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб'єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що зараз дефіцит електроенергії в системі все ще є значним, а всім обленерго доведені ліміти споживання. Крім того, стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови. Обладнання покривається льодом через дощ зі снігом, мороз та сильний вітер. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Звертаємо увагу, що режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог «Правил ринку електроенергії», було завершено вчора о 19.15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі, — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, в компанії «Укренерго» повідомили, що найбільших уражень внаслідок чергового російського ракетного удару 16 грудня зазнали північний, південний, і центральний регіони України.