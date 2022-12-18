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В Украине уже не менее 450 детей стали жертвами российской агрессии, инфографика: Офис генпрокурора
450 детей стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n177927-450-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 450 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 863 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 428;
- Харківській області — 267;
- Київській області — 117;
- Миколаївській області — 80;
- Запорізькій області — 78;
- Херсонській області — 74;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 65;
- Дніпропетровській області — 34.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.
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