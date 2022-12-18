В Україні вже щонайменше 450 дітей стали жертвами російської агресії, інфографіка: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n177927-450-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.html

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В Україні вже 450 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 863 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 428;

Харківській області — 267;

Київській області — 117;

Миколаївській області — 80;

Запорізькій області — 78;

Херсонській області — 74;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 65;

Дніпропетровській області — 34.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.