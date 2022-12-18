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В Україні вже щонайменше 450 дітей стали жертвами російської агресії, інфографіка: Офіс генпрокурора

450 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)

18 гру 2022, 09:55
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В Україні вже 450 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 863 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 428;
  • Харківській області — 267;
  • Київській області — 117;
  • Миколаївській області — 80;
  • Запорізькій області — 78;
  • Херсонській області — 74;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 65;
  • Дніпропетровській області — 34.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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