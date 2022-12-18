Новых «минсков» не будет, заявили в ОП

https://racurs.ua/n177943-novyh-minskov-ne-budet-zayavili-v-op.html

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Компромісів та нових «мінськів» на користь Кремля не буде.

росія має програти, забратися з України та виплатити репарації. Про це нагадав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових «мінськів» на користь російських убивць не буде. Росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками… Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність, — написав Подоляк у Твіттер. This type of war involves only one winner. There will be no compromises or new «Minsks» in favor of Russian murderers. Russia must lose, get out of Ukraine and pay the bills…

This is the only way to return security, stability and predictability to the world. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 18, 2022

18 грудня голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що потрібно надавати Україні більше зброї, фінансової та гуманітарної підтримки, а також запроваджувати нові санкції щодо росії. Про це вона сказала в інтервʼю журналістам медіагрупи Funke.

Мецола також заявила, що «пишається підтримкою, яку Євросоюз надає Україні від початку цієї невиправданої війни», проте ЄС, на її думку, міг би «зробити ще більше».