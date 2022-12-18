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Новых «минсков» не будет, заявили в ОП

Новых «минсков» не будет, заявили в ОП

18 дек 2022, 17:38
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Компромісів та нових «мінськів» на користь Кремля не буде.





росія має програти, забратися з України та виплатити репарації. Про це нагадав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових «мінськів» на користь російських убивць не буде. Росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками… Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність, — написав Подоляк у Твіттер.

18 грудня голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що потрібно надавати Україні більше зброї, фінансової та гуманітарної підтримки, а також запроваджувати нові санкції щодо росії. Про це вона сказала в інтервʼю журналістам медіагрупи Funke.

Мецола також заявила, що «пишається підтримкою, яку Євросоюз надає Україні від початку цієї невиправданої війни», проте ЄС, на її думку, міг би «зробити ще більше».

Источник: Ракурс


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