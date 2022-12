Нових «мінськів» не буде, заявили в ОП

Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових «мінськів» на користь російських убивць не буде. Росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками… Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність, — написав Подоляк у Твіттер.

This type of war involves only one winner. There will be no compromises or new «Minsks» in favor of Russian murderers. Russia must lose, get out of Ukraine and pay the bills…

This is the only way to return security, stability and predictability to the world.