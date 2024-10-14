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План перемоги Зеленський представить і нардепам у Раді
План перемоги Зеленський представить і нардепам у Радіhttps://racurs.ua/ua/n200234-plan-peremogy-zelenskyy-predstavyt-i-nardepam-u-radi.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський представить «план перемоги» України під час виступу в Верховній Раді 16 жовтня.
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Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.
Як повідомляли в ОП, план перемоги представлять українцям, але не в повному обсязі — деякі деталі наразі є «закритими» для того, аби про них не дізналися в рф.
Цей документ український президент уж встиг презентувати у США, Великій Британії, Франції, Італії, Німеччині.