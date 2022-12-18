Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Автомобиль упал в реку Николаевской области - погибли пятеро, среди них - двое детей

Авто с семьей упало в реку на Николаевщине — среди пяти погибших двое детей (ФОТО)

18 дек 2022, 18:33
999

У Миколаївській області сталася ДТП — у річку впала автівка.





Загинуло п’ятеро, серед них — двоє дітей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Трагедія сталася 18 грудня вдень у селі Кінецьпіль Первомайського району. З автомобільного мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma.

Автомобіль впав у річку на Миколаївщині - загинуло п'ятеро, серед них — двоє дітей

Загинули п’ять пасажирів, з них дві дівчинки — 2015 та 2017 років народження.

Автомобіль впав у річку на Миколаївщині - загинуло п'ятеро, серед них — двоє дітей

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров