Автомобіль впав у річку на Миколаївщині - загинуло п'ятеро, серед них — двоє дітей (ФОТО)

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Ракурс

У Миколаївській області сталася ДТП — у річку впала автівка.

Загинуло п’ятеро, серед них — двоє дітей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Трагедія сталася 18 грудня вдень у селі Кінецьпіль Первомайського району. З автомобільного мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma.

Загинули п’ять пасажирів, з них дві дівчинки — 2015 та 2017 років народження.