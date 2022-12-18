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Автомобіль впав у річку на Миколаївщині - загинуло п'ятеро, серед них — двоє дітей (ФОТО)

Авто з родиною впало у річку на Миколаївщині — серед п’ятьох загиблих двоє дітей (ФОТО)

18 гру 2022, 18:33
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У Миколаївській області сталася ДТП — у річку впала автівка.





Загинуло п’ятеро, серед них — двоє дітей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Трагедія сталася 18 грудня вдень у селі Кінецьпіль Первомайського району. З автомобільного мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma.

Автомобіль впав у річку на Миколаївщині - загинуло п'ятеро, серед них — двоє дітей

Загинули п’ять пасажирів, з них дві дівчинки — 2015 та 2017 років народження.

Автомобіль впав у річку на Миколаївщині - загинуло п'ятеро, серед них — двоє дітей

Джерело: Ракурс


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