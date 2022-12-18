Аргентина переломила Францию — все голы безумного финала чемпионата мира

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Ракурс

Збірна Аргентини — чемпіон світу 2022 року. Це стало відомо після фінального поєдинку у Катарі, який відбувся на стадіоні «Лусаїл Айконік».

Усе вирішила серія пенальті, у якій південноамериканці були сильнішими з рахунком 4:2.

Фінал обслуговувала бригада арбітрів на чолі з поляком Шимоном Марциняком. Основний час матчу закінчився рахунком 2:2, причому французи відігралися в останні 10 хвилин гри.

У першому таймі рахунок відкрив Лео Мессі з пенальті, Анхель ді Марія його подвоїв. Тільки на 81 та 82 хвилинах збірна Франції відігралася — двічі забив Кіліан Мбаппе (один — з пенальті).

У доданий час Мессі забив втретє, але Мбаппе зрівняв рахунок ще раз з пенальті.

Згодом була серія пенальті, у якій Франція двічі схибила — один удар відбив воротар, інший був неточним.

Аргентина та Франція потрапили до фіналу за результатами півфінальних зустрічей. Аргентинці розгромили команду Хорватії (3:0), яка у підсумку стала бронзовим призером чемпіонату світу. А в іншому півфіналі французи продовжили шлях до другого поспіль чемпіонського титулу, обігравши Марокко (2:0).