Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Войска рф нанесли удар по зданию Херсонской ОВА. Фото: Кирилл Тимошенко

Войска рф нанесли удар по зданию Херсонской ОВА — последствия показали на фото

19 дек 2022, 12:20
999

Окупаційні війська російської федерації знову обстріляли Херсон.





Обласний центр ворог атакував у понеділок, 19 грудня. Загарбники завдали удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Про це голова Офісу президента Кирило Тимошенко повідомили в Telegram.

Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА, — йдеться у повідомленні.

Зараз невідомо, чи постраждав хтось внаслідок обстрілів. Тимошенко опублікував у мережі фото наслідків прильотів.

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, 17 грудня російські окупанти завдали ударів із реактивних систем та артилерії по Корабельному району Херсона. На місці загинув 36-річний чоловік, котрий перебував у автівці. Також поранення дістала 70-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров