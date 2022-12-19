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Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА — наслідки показали на фото

19 гру 2022, 12:20
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Окупаційні війська російської федерації знову обстріляли Херсон.





Обласний центр ворог атакував у понеділок, 19 грудня. Загарбники завдали удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Про це голова Офісу президента Кирило Тимошенко повідомили в Telegram.

Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА, — йдеться у повідомленні.

Зараз невідомо, чи постраждав хтось внаслідок обстрілів. Тимошенко опублікував у мережі фото наслідків прильотів.

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, 17 грудня російські окупанти завдали ударів із реактивних систем та артилерії по Корабельному району Херсона. На місці загинув 36-річний чоловік, котрий перебував у автівці. Також поранення дістала 70-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Джерело: Ракурс


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