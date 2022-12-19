Війська рф завдали удару по будівлі Херсонської ОВА — наслідки показали на фотоhttps://racurs.ua/ua/n177964-viyska-rf-zavdaly-udaru-po-budivli-hersonskoyi-ova-naslidky-pokazaly-na-foto.htmlРакурс
Окупаційні війська російської федерації знову обстріляли Херсон.
Обласний центр ворог атакував у понеділок, 19 грудня. Загарбники завдали удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Про це голова Офісу президента Кирило Тимошенко повідомили в Telegram.
Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА, — йдеться у повідомленні.
Зараз невідомо, чи постраждав хтось внаслідок обстрілів. Тимошенко опублікував у мережі фото наслідків прильотів.
Нагадаємо, 17 грудня російські окупанти завдали ударів із реактивних систем та артилерії по Корабельному району Херсона. На місці загинув 36-річний чоловік, котрий перебував у автівці. Також поранення дістала 70-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.