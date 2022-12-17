Наслідки російського обстрілу на Херсонщині, фото: Кирило Тимошенко

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Ракурс

Російські загарбники з міномета обстріляли передмістя Херсона — село Степанівка.

Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В результаті від отриманих поранень померла жінка, ще двоє постраждалих — у лікарні.

Тимошенко також опублікував фото та відео завданих російськими обстрілами руйнувань.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що рашисти завдали удару по розташованому у Степанівці геріатричному центру.