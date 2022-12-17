Рашисты обстреляли из миномета штаб гумпомощи в Херсонской области — погиб человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177921-rashisty-obstrelyali-iz-minometa-shtab-gumpomoschi-v-hersonskoy-oblasti-pogib-chelovek-video.htmlРакурс
Російські загарбники з міномета обстріляли передмістя Херсона — село Степанівка.
Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
В результаті від отриманих поранень померла жінка, ще двоє постраждалих — у лікарні.
Тимошенко також опублікував фото та відео завданих російськими обстрілами руйнувань.
Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що рашисти завдали удару по розташованому у Степанівці геріатричному центру.
Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку. На щастя, загиблих чи поранених немає, — зазначив чиновник.