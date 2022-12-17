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Последствия российских обстрелов на Херсонщине, фото: Кирилл Тимошенко

Рашисты обстреляли из миномета штаб гумпомощи в Херсонской области — погиб человек (ВИДЕО)

17 дек 2022, 20:43
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Російські загарбники з міномета обстріляли передмістя Херсона — село Степанівка.





Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В результаті від отриманих поранень померла жінка, ще двоє постраждалих — у лікарні.

Тимошенко також опублікував фото та відео завданих російськими обстрілами руйнувань.

Наслідки російського обстрілу на Херсонщині, фото: Кирило Тимошенко

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що рашисти завдали удару по розташованому у Степанівці геріатричному центру.

Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку. На щастя, загиблих чи поранених немає, — зазначив чиновник.

Источник: Ракурс


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