Зеленский назвал количество новых дронов-камикадзе, которые россия получила от Ирана

https://racurs.ua/n177972-zelenskiy-nazval-kolichestvo-novyh-dronov-kamikadze-kotorye-rossiya-poluchila-ot-irana.html

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Президент Володимир Зеленський назвав кількість нових дронів-камікадзе, які росія отримала від Ірану.

250 штук — стільки всього «шахідів» зараз отримано державою-терористом, — заявив президент.

Про це Зеленський сказав під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства

Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 шахеди. Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це шахеди з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук — стільки всього шахедів зараз отримано державою-терористом, — повідомив глава держави.

Він закликав союзників надати Україні низку озброєнь для перемоги над російською окупаційною армією. Прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Зеленський попросив збільшити постачання систем протиповітряної оборони та вплинути на прискорення аналогічних рішень з боку партнерів.

Зеленський заявив, що Німеччина не дає пояснень, чому відмовляється постачати Україні танки Leopard — глава держави закликав Нідерланди, армія яких використовує ці машини, обговорити рішення з союзниками.

Норвегію він попросив надати більше пускових установок та ракет до системи ППО NASAMS, а Швецію — винищувачі Gripen, ракети RBS 98 та самохідні артилерійські установки Archer.

Він закликав Данію передати САУ Caesar, Фінляндію — додаткові снаряди, Литву — NASAMS та ракети для переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger, Латвію — артилерію, а Естонію — гаубиці та боєприпаси.

Нагадаємо, російська федерація у ніч з 18 на 19 грудня атакувала Україну 34 дронами-камікадзе типу «Шахед» із нової партії.