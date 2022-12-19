Украинские военные получат в декабре увеличенное денежное довольствие

Грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин — щомісячного грошового забезпечення, (залежить від посади, звання, вислуги тощо) та додаткової грошової винагороди, встановленої період воєнного стану. При цьому гроші виплачуються двома частинами у поточному місяці за попередній. Спочатку військові отримують грошове забезпечення (ця частина умовно стабільна), а потім додаткову винагороду, яка розраховується на підставі бойових наказів.

Для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода складає приблизно 1000 грн на день, а для тих, які беруть участь у боях — приблизно 3000 грн на день. Місячна винагорода становить або 30 тис. грн, або 100 тис. грн відповідно.

Крім того, військовослужбовці можуть розраховувати ще на премії за знищену військові техніку (приміром один збитий танк «коштує" 54 тис. грн) та винагороди за успішне виконання бойового завдання.

Наразі порахувати середній розмір грошового доходу військовослужбовця доволі важко. Точніше він буде далеким від реальної картинки, оскільки грошове забезпечення військового залежить від великої кількості чинників. Відтак розмір грошового забезпечення може суттєво різнитись в залежності від посади, звання, вислуги років, наявності виконання бойових завдань, професійності фінансової служби та інших факторів. Для прикладу, розмір премії може становити 200% - 300%. Плюс потрібно пам’ятати про високий рівень бюрократизації в армії, тому підстави для отримання додаткових виплат мають бути зафіксовані в цілій низці документів та рапортів, — пояснює економіст CASE Україна Василь Поворозник.

Скільки отримували українські військові раніше?

У 2021 році середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця складали: для тих, хто брав участь в Операції обʼєднаних сил (ООС) на сході країни — 28 972 грн, які не брали такої участі в ООС — 14,1 тис.грн. На початок 2022 року мінімальне грошове забезпечення для солдата-контрактника становило від 10 тис. грн, для молодшого офіцера — від 13 тис. грн. Але це так би мовити «гола база».

У травні В. Зеленський повідомив, що вторгненню Росії в Україну протистоять 700 тисяч українських військових. Однак не ясно, мова йшла виключно про ЗСУ чи про всі Сили оборони України які охоплюють й інші силові структури (крім ЗСУ). Крім того, планується додаткового мобілізувати 200 тисяч осіб, над чим ведеться робота. При цьому на початок війни чисельність Збройних Сил України становила близько 245 тисяч осіб, — зазначає Василь Поворозник.

Звідки кошти на армію?

Видатки на армію фінансуються за рахунок резервного фонду, який створений для фінансування непередбачених витрат (як от повномасштабна війна). Відповідно до Бюджетного кодексу, уряд має право самостійно скорочувати, перерозподіляти видатки та спрямовувати їх у резервний фонд. За рахунок перегляду фінансування інших статей видатків збільшується резервний фонд, який і спрямовується на фінансування оборони, в тому числі і грошове забезпечення військовослужбовців. Уряд скористався цим правом вже не один раз.