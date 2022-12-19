Українські військові отримають у грудні збільшене грошове забезпечення

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Українські військові отримають у грудні збільшене грошове забезпечення — на 37% більше, ніж у листопаді.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що це пов’язано з виплатою додаткових нарахувань.

За її словами, Міноборони вже профінансувало на 100% виплати за участь у бойових діях (100 тис. гривень) та за службу під час воєнного стану (30 тис. грн).

Маляр сказала, що додаткові кошти для українських захисників візьмуть із додаткових нарахувань, що надійшли наприкінці року.

Вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення (це посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років тощо). Зазвичай це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. Але в грудні ситуація відрізняється. Річ у тім, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань. Всі ці виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді, — повідомила заступник міністра оборони України.

Нагадаємо, усім військовослужбовцям ЗСУ із 1 березня 2022 року підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%, що передбачає виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби. Окрім того, під час дії воєнного стану їм виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн.

Додаткові виплати військовим передбачені постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168. Під час війни, тобто з 24 лютого, всім військовослужбовцям (виняток — строковики), окрім основної зарплати, виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тис. грн на місяць.

Грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин — щомісячного грошового забезпечення, (залежить від посади, звання, вислуги тощо) та додаткової грошової винагороди, встановленої період воєнного стану. При цьому гроші виплачуються двома частинами у поточному місяці за попередній. Спочатку військові отримують грошове забезпечення (ця частина умовно стабільна), а потім додаткову винагороду, яка розраховується на підставі бойових наказів. Для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода складає приблизно 1000 грн на день, а для тих, які беруть участь у боях — приблизно 3000 грн на день. Місячна винагорода становить або 30 тис. грн, або 100 тис. грн відповідно. Крім того, військовослужбовці можуть розраховувати ще на премії за знищену військові техніку (приміром один збитий танк «коштує" 54 тис. грн) та винагороди за успішне виконання бойового завдання. Наразі порахувати середній розмір грошового доходу військовослужбовця доволі важко. Точніше він буде далеким від реальної картинки, оскільки грошове забезпечення військового залежить від великої кількості чинників. Відтак розмір грошового забезпечення може суттєво різнитись в залежності від посади, звання, вислуги років, наявності виконання бойових завдань, професійності фінансової служби та інших факторів. Для прикладу, розмір премії може становити 200% - 300%. Плюс потрібно пам’ятати про високий рівень бюрократизації в армії, тому підстави для отримання додаткових виплат мають бути зафіксовані в цілій низці документів та рапортів, — пояснює економіст CASE Україна Василь Поворозник. Скільки отримували українські військові раніше? У 2021 році середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця складали: для тих, хто брав участь в Операції обʼєднаних сил (ООС) на сході країни — 28 972 грн, які не брали такої участі в ООС — 14,1 тис.грн. На початок 2022 року мінімальне грошове забезпечення для солдата-контрактника становило від 10 тис. грн, для молодшого офіцера — від 13 тис. грн. Але це так би мовити «гола база». У травні В. Зеленський повідомив, що вторгненню Росії в Україну протистоять 700 тисяч українських військових. Однак не ясно, мова йшла виключно про ЗСУ чи про всі Сили оборони України які охоплюють й інші силові структури (крім ЗСУ). Крім того, планується додаткового мобілізувати 200 тисяч осіб, над чим ведеться робота. При цьому на початок війни чисельність Збройних Сил України становила близько 245 тисяч осіб, — зазначає Василь Поворозник. Звідки кошти на армію? Видатки на армію фінансуються за рахунок резервного фонду, який створений для фінансування непередбачених витрат (як от повномасштабна війна). Відповідно до Бюджетного кодексу, уряд має право самостійно скорочувати, перерозподіляти видатки та спрямовувати їх у резервний фонд. За рахунок перегляду фінансування інших статей видатків збільшується резервний фонд, який і спрямовується на фінансування оборони, в тому числі і грошове забезпечення військовослужбовців. Уряд скористався цим правом вже не один раз. Ця надбавка стосується не лише тих, хто служить у ЗСУ, а й в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінні розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужбі, Управлінні державної охорони, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній спеціальній службі транспорту, співробітників ДСНС та Нацполіції.

Скільки ж наразі отримує на місяць, наприклад, стрілець Сухопутних військ з урахуванням кваліфікації, звання та додаткової винагороди? За даними Міноборони України, сумарно виходить 43 233 грн, у командира бригади це буде 62 962 грн.

Яка зарплата у військових на передовій

Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях (зокрема й строковики), також отримують щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн пропорційно часу участі у таких заходах.

Відповідно, той самий стрілець Сухопутних військ, який перебуває на передовій, разом з додатковою винагородою отримує 113 244 грн щомісячно, а командир бригади — 132 962 грн.