Bloomberg назвал четыре вероятных сценария агрессии рф в Украине – среди них «вечная война» двух стран

https://racurs.ua/n177985-bloomberg-nazval-chetyre-veroyatnyh-scenariya-agressii-rf-v-ukraine-sredi-nih-vechnaya-voyna.html

Ракурс

Bloomberg назвав чотири ймовірні сценарії подальшої агресії росії в Україні та терміни її закінчення по кожному з них.

Для цього Bloomberg використав модель, засновану на аналізі військових конфліктів за останні 200 років.

Якщо росія та Україна збережуть нинішні стратегії та рівень мобілізації, конфлікт може завершитися до середини 2024 року.

Якщо будь-яка зі сторін відмовиться від війни на виснаження і перейде на більш виснажливу стратегію, результатом може стати дуже довга війна. Про це йдеться в аналізі Bloomberg.

Bloomberg застерігає, що модель не дає остаточної відповіді на питання, коли закінчиться війна. Відповідно до аналізу, середня тривалість війни за останні 200 років становить 15 місяців. Лише менш як 20% конфліктів тривають довше 30 місяців, а більшість сучасних війн закінчуються мирною угодою.

Під час вторгнення росії в Україну баланс військової могутності був зміщений на користь рф, але різниця між можливостями двох сторін менша, ніж у середньому за 200 років. Модель Bloomberg припускає, що невеликий розрив у військовому потенціалі порівняно з минулими конфліктами є однією з причин, через яку очікується більша тривалість війни.

Додатковим фактором, що може призвести до затягування конфлікту, є стратегія, обрана сторонами. Якщо росія завершить свій перехід від основної стратегії на виснаження і зосередиться на стратегії покарання, то тривалість війни може збільшитися більш ніж удвічі в порівнянні зі статус-кво.

Загалом модель Bloomberg допускає три військові стратегії:

Стратегія маневру — це атаки, які орієнтовані на швидке захоплення території, а не знищення противника; Стратегія виснаження, у якій наголос робиться захоплення і знищення ворожих сил без обов’язкового швидкого просування; Стратегія покарання, спрямована на завдання противнику найбільшої шкоди, щоб зламати його волю до боротьби, при цьому сторони не обов’язково вступають у пряме зіткнення, удари можуть завдаватися ракетами або вестися партизанськими способами.

Наразі російська армія перейшла від стратегії маневру до стратегії виснаження. У цьому з’явилися елементи стратегії покарання, йдеться в аналізі.

Найімовірніші сценарії подальшого конфлікту такі:

Перший сценарій передбачає, що баланс сил залишається незмінним і сторони продовжують дотримуватися стратегії виснаження. У цьому випадку війна триватиме 30 місяців до середини 2024 року. Другий сценарій: росія завершує перехід до стратегії покарання. За такого сценарію конфлікт може тривати вічно. Третій сценарій: росія здійснює повну мобілізацію. Це може бути політично ризикованим. У росії не було повної мобілізації з часів Другої світової війни, але це збільшить розрив у військовому потенціалі й, таким чином, скоротить прогнозований кінець конфлікту. За цим сценарієм очікуване закінчення конфлікту зміщується на середину 2023 року. Четвертий сценарій передбачає рішуче усунення балансу сил у бік України. Це можливо у разі падіння бойового духу російських солдатів або при наданні Вашингтоном Києву сучаснішої зброї, що прискорить закінчення війни на користь України.

Найнегативніший сценарій, згідно з моделлю, допускає продовження війни до 2160 року. Це станеться у тому випадку, якщо росія більше не вдаватиметься до мобілізації та вибере стратегію покарання. Проте упорядники прогнозу кажуть, що точність такого прогнозу невелика.