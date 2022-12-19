В Киеве ситуация сложная, 10 часов без света — реальность, заявили в Yasno

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Десять годин без світла — реальність у Києві сьогодні. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він повідомив, що після ранкових прильотів дронів 19 грудня ситуація у столиці складна, усі три групи відключають практично одночасно і графіки не працюють.

Станом на зараз заживлена уся критична інфраструктура міста — лікарні, водоканали, метро. Світло є приблизно у 20% споживачів.

Як швидко повернемося до стабілізаційних — передбачити важко. Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще, — додав Коваленко.

Нагадаємо, низка районів столиці 19 грудня була відключена о 6.30 ранку і залишаються без світла вже 14 годин. Лише приблизно 20% населення Києва зараз зі світлом.

Електрику у Києві практично повністю вимикають в усіх трьох групах одночасно. За такої ситуації відключення можуть тривати по 10 годин. Лікарні, водоканали й метро заживлено, повідомив Коваленко.

До всіх пошкоджених об'єктів, по яких тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об'єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди — в області. Так само страждають усі райони, — заявив він.

За інформацією енергетиків, найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Аварійні відключення запровадили в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та Києві. Енергетики пріоритетно заживили об'єкти критичної інфраструктури, а відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

В «Укренерго» заявили, що тримають ситуацію під контролем. Зараз в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, а з європейською континентальною мережею робота залишається стабільною.