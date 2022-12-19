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В оккупированном Крыму в районе Чонгара взрывы и пожар
В оккупированном Крыму в районе Чонгара взрывы и пожар (ВИДЕО 18+)https://racurs.ua/n177991-v-okkupirovannom-krymu-v-rayone-chongara-vzryvy-i-pojar-video.htmlРакурс
Росіяни у тимчасово окупованому Криму панікують, оскільки щось прилетіло по Перекопському перешийку.
Унаслідок цього підірвалась машина в районі Чонгару.
У мережі увечері 19 грудня з’явилося відео з «бавовною» на перешийку Чонгар, що з'єднує материкову Україну з Кримом.
Цікаві й самі вибухи, і коментарі руснявого «оператора».
Хохлы начали до перешейка доставать. Я в этот Симферополь теперь х… й поеду, — чути від автора відео, який зняв пожежу.
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