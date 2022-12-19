В оккупированном Крыму в районе Чонгара взрывы и пожар

https://racurs.ua/n177991-v-okkupirovannom-krymu-v-rayone-chongara-vzryvy-i-pojar-video.html

Ракурс

Росіяни у тимчасово окупованому Криму панікують, оскільки щось прилетіло по Перекопському перешийку.

Унаслідок цього підірвалась машина в районі Чонгару.

У мережі увечері 19 грудня з’явилося відео з «бавовною» на перешийку Чонгар, що з'єднує материкову Україну з Кримом.

Цікаві й самі вибухи, і коментарі руснявого «оператора».