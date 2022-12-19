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Ракурс
В окупованому Криму в районі Чонгара вибухи і пожежа

В окупованому Криму в районі Чонгара вибухи і пожежа (ВІДЕО 18+)

19 гру 2022, 22:04
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Росіяни у тимчасово окупованому Криму панікують, оскільки щось прилетіло по Перекопському перешийку.





Унаслідок цього підірвалась машина в районі Чонгару.

У мережі увечері 19 грудня з’явилося відео з «бавовною» на перешийку Чонгар, що з'єднує материкову Україну з Кримом.

Цікаві й самі вибухи, і коментарі руснявого «оператора».

Хохлы начали до перешейка доставать. Я в этот Симферополь теперь х… й поеду, — чути від автора відео, який зняв пожежу.

Джерело: Ракурс


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