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Результат удачной охоты на вагнеровцев показали ВСУ
Результат удачной охоты на вагнеровцев показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177997-rezultat-udachnoy-ohoty-na-vagnerovcev-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Збройні сили України показали результати вдалося полювання на воєнних злочинців рф з так званої приватної армії путіна — ПВК «Вагнер».
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 20 грудня у Телеграм.
Нагадаємо, як вказує американський «Інститут вивчення війни», ПВК «Вагнер», ймовірно, побудувала свою наступальну модель на тактичній жорстокості, щоб пристосуватися й залучити базу погано навчених і нещодавно завербованих засуджених. Фінансист ПВК «Вагнер» євген пригожин в рф займається трансформації ПВК в легітимну напівдержавну організацію.
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