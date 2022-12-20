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Ракурс
Результат вдалого полювання на вагнерівців показали ЗСУ

Результат вдалого полювання на вагнерівців показали ЗСУ (ВІДЕО)

20 гру 2022, 10:20
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Збройні сили України показали результати вдалося полювання на воєнних злочинців рф з так званої приватної армії путіна — ПВК «Вагнер».





Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 20 грудня у Телеграм.

Нагадаємо, як вказує американський «Інститут вивчення війни», ПВК «Вагнер», ймовірно, побудувала свою наступальну модель на тактичній жорстокості, щоб пристосуватися й залучити базу погано навчених і нещодавно завербованих засуджених. Фінансист ПВК «Вагнер» євген пригожин в рф займається трансформації ПВК в легітимну напівдержавну організацію.

Джерело: Ракурс


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