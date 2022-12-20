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Глаза завязали, мешок накинули - 14-летний юноша о пытках рф на Херсонщине

Глаза завязали, мешок накинули — 14-летний юноша о пытках рф на Херсонщине

20 дек 2022, 11:26
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Армія росії продовжує скоювати воєнні злочини на території України. Під час тимчасової окупації Херсонської області військовослужбовці рф схопили та кинули в катівню, облаштовану у підвалі, неповнолітніх хлопців.





Інтерв’ю з потерпілими оприлюднило «Радіо Свобода».

Очі зав’язали, мішок накинули, руки зав’язали затяжками. Привезли нас у підвал, — розповідає 14-річний Віталій, який 10 днів пробув у катівні рф.

Він зазначив, що солдати рф били струмом українців, підвішували на грати, «гралися» в російську рулетку. Його ж росіяни виводили в коридор і там били.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну повернули 16-річного хлопця з-під Маріуполя, якого окупанти вивезли в росію і там «всиновили». З російською родиною підліток не розмовляв, а про бажання повернутися до України повідомив через чат-бот.

Источник: Ракурс


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