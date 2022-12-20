Танк с пометкой Z испепелили воины ВСУ

https://racurs.ua/n178001-tank-s-pometkoy-z-ispepelili-voiny-vsu-video.html

Ракурс

Наслідки роботи підрозділів Збройних сил України по танку росіян оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 20 грудня у Телеграм.

На відео видно як палає російська броньована бойова машина з позначкою Z. Відеозапис зроблено з безпілотника. Поруч видно зруйновані внаслідок активних бойових дій будинки.