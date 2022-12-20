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Танк с пометкой Z испепелили воины ВСУ
Танк с пометкой Z испепелили воины ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178001-tank-s-pometkoy-z-ispepelili-voiny-vsu-video.htmlРакурс
Наслідки роботи підрозділів Збройних сил України по танку росіян оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 20 грудня у Телеграм.
На відео видно як палає російська броньована бойова машина з позначкою Z. Відеозапис зроблено з безпілотника. Поруч видно зруйновані внаслідок активних бойових дій будинки.
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