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Ракурс
Танк с пометкой Z испепелили воины ВСУ

Танк с пометкой Z испепелили воины ВСУ (ВИДЕО)

20 дек 2022, 14:20
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Наслідки роботи підрозділів Збройних сил України по танку росіян оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 20 грудня у Телеграм.





На відео видно як палає російська броньована бойова машина з позначкою Z. Відеозапис зроблено з безпілотника. Поруч видно зруйновані внаслідок активних бойових дій будинки.

Источник: Ракурс


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