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Танк з позначкою Z спопелили воїни ЗСУ
Танк з позначкою Z спопелили воїни ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178001-tank-z-poznachkou-z-spopelyly-voyiny-zsu-video.htmlРакурс
Наслідки роботи підрозділів Збройних сил України по танку росіян оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 20 грудня у Телеграм.
На відео видно як палає російська броньована бойова машина з позначкою Z. Відеозапис зроблено з безпілотника. Поруч видно зруйновані внаслідок активних бойових дій будинки.
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