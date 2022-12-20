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Ракурс
Танк з позначкою Z спопелили воїни ЗСУ

Танк з позначкою Z спопелили воїни ЗСУ (ВІДЕО)

20 гру 2022, 14:20
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Наслідки роботи підрозділів Збройних сил України по танку росіян оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ 20 грудня у Телеграм.





На відео видно як палає російська броньована бойова машина з позначкою Z. Відеозапис зроблено з безпілотника. Поруч видно зруйновані внаслідок активних бойових дій будинки.

Джерело: Ракурс


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