Украина зимой получит свыше 10 тысяч антенн Starlink – Минцифры

https://racurs.ua/n178002-ukraina-zimoy-poluchit-svyshe-10-tysyach-antenn-starlink-mincifry.html

Ракурс

Україна уклала угоду з компанією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання додаткових антен Starlink. Загалом українська сторона отримає більше 10 тис. антен вже найближчими місяцями.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Bloomberg.

SpaceX і Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам, — сказав Федоров.

Він додав, що розмовляв з Маском безпосередньо.

Ілон Маск запевнив нас, що й надалі підтримуватиме Україну. Коли у нас були відключення електроенергії, я в той день написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію, — розповів міністр.

Представник SpaceX не відповів на повідомлення агентства з проханням про коментар.

Starlink відіграла важливу роль на початку війни в Україні, коли військові рф зосередились на знищенні комунікацій. Антени Starlink дозволили Збройним силам України підтримувати зв’язок, коли вони відбивали початковий натиск росії.

Зі слів Федорова, Київ отримав близько 22 тис. антен Starlink з початку повномасштабного вторгнення рф у лютому.

Альтернативи супутниковому зв’язку немає… Ми готові місяць прожити без електропостачання, аби хоча б був мобільний зв’язок та смс-повідомлення, — визнав Федоров.

Наступну партію терміналів Starlink планують використати для стабілізації зв’язку на випадок критичних ситуацій.