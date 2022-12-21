Новая военная помощь Украине от США. Фото:

https://racurs.ua/n178050-kakoe-voorujenie-poluchit-ukraina-iz-novogo-paketa-pomoschi-ssha-spisok.html

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Новий пакет військової допомоги Україні, який нададуть Сполучені Штати Америки, передбачає велику кількість зброї та боєприпасів.

Допомога на суму 1 млрд дол. передбачає передачу українській стороні системи ППО Patriot з боєприпасами, сотні тисяч боєприпасів до гармат та танків, мінометні системи, стрілецьку зброю та гранатомети, автомобілі HMMWV та Cougar MRAP й броньовані вантажівки.

Повний список військової допомоги виділений із запасів Пентагону:

Батарея Patriot та боєприпаси;

боєприпаси до HIMARS;

500 артилерійських снарядів 155 мм з точним наведенням;

10 120-мм мінометних систем та 10 000 120-мм мінометних пострілів;

10 82-мм мінометних систем;

10 60-мм мінометних систем;

37 Cougar MRAP;

120 автомобілів HMMWV;

6 броньованих вантажівок загального призначення;

неназвана кількість HARM;

неназвана кількість JADM;

понад 2 тис. 700 гранатометів та стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси «Клеймор»;

прилади нічного бачення та оптика;

тактичні захищені системи зв’язку;

бронежилети.

А у межах військової допомоги, наданої за програмою USAI на 850 млн дол., Україна отримає 45 тис. артилерійських снарядів калібру 152 мм, 20 тис. артилерійських снарядів калібру 122 мм, 50 тис. 122-мм реактивних снарядів до систем БМ-21 «Град», 100 тис. танкових боєприпасів калібру 125-мм та термінали та послуги SATCOM. Крім того, у цю суму входить фінансування навчання та технічного обслуговування.

Нагадаємо, 21 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакету допомоги у галузі оборони на 1,85 млрд дол. Заявлялося, що до складу нового пакета допомоги увійшли засоби «завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою».