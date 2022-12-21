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Новая военная помощь Украине от США. Фото:
Какое вооружение получит Украина из нового пакета помощи США — списокhttps://racurs.ua/n178050-kakoe-voorujenie-poluchit-ukraina-iz-novogo-paketa-pomoschi-ssha-spisok.htmlРакурс
Новий пакет військової допомоги Україні, який нададуть Сполучені Штати Америки, передбачає велику кількість зброї та боєприпасів.
Допомога на суму 1 млрд дол. передбачає передачу українській стороні системи ППО Patriot з боєприпасами, сотні тисяч боєприпасів до гармат та танків, мінометні системи, стрілецьку зброю та гранатомети, автомобілі HMMWV та Cougar MRAP й броньовані вантажівки.
Повний список військової допомоги виділений із запасів Пентагону:
- Батарея Patriot та боєприпаси;
- боєприпаси до HIMARS;
- 500 артилерійських снарядів 155 мм з точним наведенням;
- 10 120-мм мінометних систем та 10 000 120-мм мінометних пострілів;
- 10 82-мм мінометних систем;
- 10 60-мм мінометних систем;
- 37 Cougar MRAP;
- 120 автомобілів HMMWV;
- 6 броньованих вантажівок загального призначення;
- неназвана кількість HARM;
- неназвана кількість JADM;
- понад 2 тис. 700 гранатометів та стрілецької зброї;
- протипіхотні боєприпаси «Клеймор»;
- прилади нічного бачення та оптика;
- тактичні захищені системи зв’язку;
- бронежилети.
А у межах військової допомоги, наданої за програмою USAI на 850 млн дол., Україна отримає 45 тис. артилерійських снарядів калібру 152 мм, 20 тис. артилерійських снарядів калібру 122 мм, 50 тис. 122-мм реактивних снарядів до систем БМ-21 «Град», 100 тис. танкових боєприпасів калібру 125-мм та термінали та послуги SATCOM. Крім того, у цю суму входить фінансування навчання та технічного обслуговування.
Нагадаємо, 21 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакету допомоги у галузі оборони на 1,85 млрд дол. Заявлялося, що до складу нового пакета допомоги увійшли засоби «завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою».
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