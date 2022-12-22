Дмитрий Рогозин и ресторан "Шеш-Беш" в Донецке, где он праздновал свой день рождения, оказались под обстрелом

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Російські ЗМІ заявили про обстріл ресторану у Донецьку, де нібито відзначав день народження колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін. Він отримав поранення.

За непідтвердженими даними, поранено також так званого «голову уряду» псевдоутворення «ДНР» Віталія Хоценка, його охоронець помер.

У Донецьку поранено екс-главу «Роскосмосу» Рогозіна. Він святкував свій день народження в ресторані, коли туди прилетіла ракета

Увечері російські Telegram-канали повідомили про обстріл ресторану «Шеш-Беш» у Донецьку. В той момент там саме святкував Рогозін. Він до липня 2022 року керував держкорпорацією «Роскосмос», а потім очолював групу військових радників фейкових лднр.

росЗМІ і сам Рогозін стверджують, що у його праву лопатку увійшов уламок і застряг у хребці, а обстріл вівся снарядами 155 калібру.

Було 6−7 точних прильотів, один не розірвався. Ми у цьому готелі жили весь цей час. Бійці мої теж поранені, один у комі, один загинув, — заявив Рогозін російському кореспондентові Олександру Коцу.

Baza повідомляє, що обстріляли ресторан у Донецьку, де Рогозін відзначав свій день народження. Спочатку видання повідомило, що колишній чиновник не постраждав, але пізніше написало, що він отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць і проникне осколкове поранення лівого стегна.

До речі, ще восени російська пропаганда ширила повідомлення про те, що Рогозін очолить новий «Кримський федеральний округ» РФ, у який мали увійти «новоприєднані» українські території та окупований з 2014 року Крим.

Але такого призначення «чомусь» так і не відбулося. Рогозін — колишній очільник «Роскосмосу», відомий своїми маразматичними заявами й «твітами».