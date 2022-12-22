Ракурсhttps://racurs.ua/
Patriot в Украине — что изменится в небе и когда эта ПВО заработает
Patriot в Украине — что изменится в небе и когда эта ПВО заработаетhttps://racurs.ua/n178062-patriot-v-ukraine-chto-izmenitsya-v-nebe-i-kogda-eta-pvo-zarabotaet.htmlРакурс
Щоб українські військові навчилися користуватися системами ППО Patriot, знадобиться кілька місяців, вважають у Пентагоні.
Patriot потребує підготовки, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування, — сказав сказав високопоставлений представник Пентагону CNN.
В американському Міноборони сказали, що у протиповітряній обороні не існує «срібної кулі» для ворога, але мета Пентагона — допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до ППО.
Patriot доповнить набір засобів середньої та малої дальності, які надали ми та інші союзники раніше. Ми очікуємо, що на навчання потрібно щонайменше кілька місяців, — заявив журналістам високопоставлений чиновник Пентагону.
Передача системи «Патріот» не є кроком до ескалації, оскільки це не наступальне, а оборонне озброєння, сказав на прес-конференції із Володимиром Зеленським у Білому домі Джо Байден.
Рішення США про надання ППО відчиняє двері для інших Patriot, вважає очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.
Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів (ЗРК Patriot), а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше — це рішення президента Байдена відкриває двері для інших «Патріотів», — наголосив глава МЗС.
Чому це важливо
Ця система ППО може збивати не тільки крилаті, а й балістичні ракети. У пакеті з «Патріотами» США надають Україні озброєнь ще на 1,85 млрд дол.
Нагадаємо, Patriot одночасно може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні. Характеристики ЗРК Patriot: максимальна висота перехоплення цілі — 24 км, максимальна дальність перехоплення — 80 км, мінімальна — три кілометри.
Зенітно-ракетні комплекси Patriot можуть допомогти «суттєво посилити протиповітряну оборону України і створити ешелоновану систему ППО, сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Patriot — це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 км. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога, — пояснив Ігнат.
За його словами, українські військові зможуть доволі легко опанувати нові для них зенітно-ракетні системи Patriot.
Комплекси західного зразка доволі сучасні, дуже багато чого в них автоматизовано, багато відкинуто людського фактору. Тому перенавчитися на ці комплекси не є великою проблемою. Хоча для цього і потрібен певний час, — зазначив Ігнат.
Що краще, ніж Patriot? Тільки 2 Patriot, — пожартував на прес-конференції з Байденом Зеленський.
.