Patriot в Україні - що це змінить у небі і коли ця ППО запрацює

https://racurs.ua/ua/n178062-patriot-v-ukrayini-scho-ce-zminyt-u-nebi-i-koly-cya-ppo-zapracuie.html

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Щоб українські військові навчилися користуватися системами ППО Patriot, знадобиться кілька місяців, вважають у Пентагоні.

Patriot потребує підготовки, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування, — сказав сказав високопоставлений представник Пентагону CNN.

В американському Міноборони сказали, що у протиповітряній обороні не існує «срібної кулі» для ворога, але мета Пентагона — допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до ППО. Patriot доповнить набір засобів середньої та малої дальності, які надали ми та інші союзники раніше. Ми очікуємо, що на навчання потрібно щонайменше кілька місяців, — заявив журналістам високопоставлений чиновник Пентагону.

Передача системи «Патріот» не є кроком до ескалації, оскільки це не наступальне, а оборонне озброєння, сказав на прес-конференції із Володимиром Зеленським у Білому домі Джо Байден.

Рішення США про надання ППО відчиняє двері для інших Patriot, вважає очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.