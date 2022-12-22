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Ракурс
ГБР "догнало" пятерых предателей из испытательного центра ВСУ в Крыму

ГБР «догнало» пятерых предателей из испытательного центра ВСУ в Крыму

22 дек 2022, 10:46
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Працівники Держбюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування стосовно п’яти офіцерів Державного науково-випробувального центру Збройних сил України, які у 2014 році під час окупації АР Крим перейшли на бік ворога.





Обвинувальний акт направлено до суду.

У ДБР розповіли, що після захоплення півострова російськими військами офіцери зрадили присязі на вірність українському народу, відмовились передислокуватись до контрольованої території України та добровільно погодились служити в збройних силах рф.

Це були заступник начальника тилу, начальник відділення артилерії, старший інженер-випробувач, начальник служби інженерно-авіаційної служби та начальник служби безпеки польотів Державного науково-випробувального центру Збройних сил України.

Наразі зрадники служать у «Государственный авиационный научно-испытательный центр 929 ГЛИЦ ВВС ВС РФ».

Колишні військові обвинувачуються у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР наголошує, злочини скоєні проти основ національної безпеки не мають терміну давності — кожного зрадника та колаборанта чекає покарання згідно із Законом.

Источник: Ракурс


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