ДБР "наздогнало" п’ятьох зрадників з випробовувального центру ЗСУ у Криму

https://racurs.ua/ua/n178064-dbr-nazdognalo-p-yatoh-zradnykiv-z-vyprobovuvalnogo-centru-zsu-u-krymu.html

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Працівники Держбюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування стосовно п’яти офіцерів Державного науково-випробувального центру Збройних сил України, які у 2014 році під час окупації АР Крим перейшли на бік ворога.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У ДБР розповіли, що після захоплення півострова російськими військами офіцери зрадили присязі на вірність українському народу, відмовились передислокуватись до контрольованої території України та добровільно погодились служити в збройних силах рф.

Це були заступник начальника тилу, начальник відділення артилерії, старший інженер-випробувач, начальник служби інженерно-авіаційної служби та начальник служби безпеки польотів Державного науково-випробувального центру Збройних сил України.

Наразі зрадники служать у «Государственный авиационный научно-испытательный центр 929 ГЛИЦ ВВС ВС РФ».

Колишні військові обвинувачуються у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР наголошує, злочини скоєні проти основ національної безпеки не мають терміну давності — кожного зрадника та колаборанта чекає покарання згідно із Законом.