Рогозин считает, что его "слили" в Донецке

https://racurs.ua/n178065-rogozin-schitaet-chto-ego-slili-v-donecke.html

Ракурс

Удар по ресторану «Шеш-Беш» у Донецьку, внаслідок якого було поранено «прем'єра днр» Хоценка та екс-главу «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, за попередніми даними, було нанесений із французької гаубиці Caesar.

Про це заявили у Слідчому комітеті рф.

Колишній керівник державної корпорації «Роскосмос» прокоментував обстріл готелю у Донецьку, внаслідок якого він отримав поранення. Раніше ЗМІ писали, що Рогозін відзначав там свій день народження (він народився 21 грудня 1963 року — «Ракурс»).

Це була робоча зустріч, вузьким колом та у спокійній обстановці після повернення з одного з наших добровольчих підрозділів. У цьому готелі ми жили усі останні місяці. Близько 19.45 сталося кілька високоточних влучень, у тому числі у місце, де ми знаходилися безпосередньо. Били калібром 120 чи 155 мм. Слідство визначить, звідки й хто, — написав Рогозін у своєму телеграм-каналі.

На думку колишнього глави «Роскосмосу», обстріл готелю не був випадковістю, оскільки «за вісім років противник жодного разу не обстрілював це місце». Він припустив, що хтось міг «злити інформацію», однак Рогозін не уточнив, яку саме інформацію «злили» і чи він вважає себе безпосередньою метою обстрілу.

Про своє поранення Рогозін написав, що він був поранений металевим уламком розміром 3×4 мм, який увійшов вище за праву лопатку. Йому зроблять операцію. Трохи раніше РІА «Новости» з посиланням на лікарів повідомляло, що уламок потрапив Рогозіну в хребет. Частина ЗМІ писали, що одіозному «екс-космонавту» влучили у сідницю — «центр ухвалення рішень».

За словами голови анексованої днр дениса пушиліна, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Крім Рогозіна, поранення отримав прем'єр-міністр самопроголошеної республіки Віталій Хоценко.

Дмитра Рогозіна звільнили з посади голови «Роскосмосу» у липні 2022 року. На цю посаду було призначено Юрія Борисова, який раніше виконував повноваження віце-прем'єра РФ.

Після звільнення з «Роскосмосу» Рогозін почав багато писати про війну у своєму телеграм-каналі. У листопаді 2022 року він розповів, що створив та очолює групу військових радників «Царські вовки», яка займається військово-технічною підтримкою бойових підрозділів самопроголошених днр та лнр.