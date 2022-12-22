NYT идентифицировала свыше 20 солдат рф, причастных к убийствам жителей Бучи

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Американське видання The New York Times оприлюднило нове розслідування про вбивства українців у Бучі під Києвом. Журналісти встановили відповідальних за навмисні вбивства цивільних на вулиці Яблунській.

Як вказано у розслідуванні The New York Times, журналісти провели кілька місяців у Бучі, спілкуючись з місцевими мешканцями та збираючи дані, зокрема й записи відеокамер під час окупації. Після цього вони реконструювали, як росіяни вбивали цивільних на вулиці Яблунській у Бучі.

Загальна кількість вбитих українців у Бучі перевищила 400 людей. Водночас воєнні злочини на вулиці Яблунській чинив 234 десантно-штурмовий полк російської армії. Це підтверджується спорядженням, радіоперехопленням, а також знаками на військовій техніці. Полк базується в місті Псков і входить до складу 76 десантно-штурмової дивізії. Командував цим полком підполковник артем городілов.

Солдати рф телефонували з телефонів убитих українців своїм родичам і близьким у росії. Так, журналістам вдалося встановити імена приблизно 20 десантників рф із 234-го полку.

Також журналісти вперше ідентифікували особи 30 загиблих на вулиці Яблунській — людей різного віку, роду та професії — від дітей до пенсіонерів. Дані підтверджують, що російські військові навмисно стріляли у цивільних, і вони загинули не від артилерійських обстрілів або перебуваючи на лінії вогню. На думку журналістів, вбивства українців — це цілеспрямована кампанія росіян для зачистки їхнього шляху до Києва.

Після відступу російських військ із Київської області воєнний злочинець підполковник городілов отримав звання полковника у квітні.