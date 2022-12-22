Спутниковые фото кладбища в Мариуполе показывают 10 тысяч новых могил - АР

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Ракурс

Супутникові знімки Старокримського цвинтаря на околиці Маріуполя свідчать про появу щонайменше 10 тис. 300 нових могил. Про це пише видання Associated Press.

Усі свіжі поховання з’явилися після повномасштабного вторгнення. За розрахунками АР, площа нових могил перевищує 51 тис. 500 кв. м.

Розслідування AP опирається на інтервʼю 30 мешканців Маріуполя, 13 з яких жили в умовах російської окупації, а також на супутникові знімки та сотні відеороликів із самого міста. Аналіз супутникових знімків, які зробили за останні вісім місяців окупації, демонструє 8 тис. 500 нових могил лише на Старокримському цвинтарі — можливо, із кількома тілами під кожним насипом. Навколо міста є ще щонайменше три траншейні поховання, зокрема одне, яке створили самі українці на початку блокади.

Загалом по Маріуполю розкидано щонайменше 10 тис. 300 нових могил. Ще тисячі тіл, ймовірно, навіть не дісталися кладовища.

За даними за час окупації у Маріуполі загинуло щонайменше 25 тис. людей. Однак принаймні троє людей у місті з червня кажуть, що кількість убитих більша щонайменше втроє.

Окрім цього, понад 300 будівель у Маріуполі вже знесені. За підрахунками AP, загалом унаслідок зносу знищать понад 50 тис. будинків.

Нагадаємо, 7 листопада супутники компанії Maxar сфотографували масові поховання поблизу Маріуполя, які постійно збільшуються. Аналіз останніх знімків показав, що поблизу захопленого росіянами міста вирили понад 1 тис. 500 нових могил. Вони розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному.