Залужный поздравил с Рождеством и Новым Годом всех братьев по оружию

https://racurs.ua/n178083-zalujnyy-pozdravil-s-rojdestvom-i-novym-godom-vseh-bratev-po-orujiu-video.html

Ракурс

Валерій Залужний привітав із наступаючим Новим Роком та Різдвом всіх, хто в ці важкі часи боронить українську землю, а також усіх партнерів України, хто в цьому допомагає. Відеозапис привітання оприлюднив 22 грудня Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Головнокомандувач ЗСУ привітав партнерів України та всіх, хто святкує Різдво 25 грудня.