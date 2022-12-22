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Ракурс
Залужный поздравил с Рождеством и Новым Годом всех братьев по оружию

Залужный поздравил с Рождеством и Новым Годом всех «братьев по оружию» (ВИДЕО)

22 дек 2022, 17:20
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Валерій Залужний привітав із наступаючим Новим Роком та Різдвом всіх, хто в ці важкі часи боронить українську землю, а також усіх партнерів України, хто в цьому допомагає. Відеозапис привітання оприлюднив 22 грудня Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.





Головнокомандувач ЗСУ привітав партнерів України та всіх, хто святкує Різдво 25 грудня.

Дорогі брати по зброї! Ми часто згадуємо вислів: «в темні часи добре видно світлих людей». Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну Зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо! — вказав Залужний.

Источник: Ракурс


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