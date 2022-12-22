Залужний привітав з Різдвом і Новим Роком усіх “братів по зброї”

https://racurs.ua/ua/n178083-zalujnyy-pryvitav-z-rizdvom-i-novym-rokom-usih-brativ-po-zbroyi-video.html

Ракурс

Валерій Залужний привітав із наступаючим Новим Роком та Різдвом всіх, хто в ці важкі часи боронить українську землю, а також усіх партнерів України, хто в цьому допомагає. Відеозапис привітання оприлюднив 22 грудня Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Головнокомандувач ЗСУ привітав партнерів України та всіх, хто святкує Різдво 25 грудня.