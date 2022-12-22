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Ракурс
Сколько времени займет выход из сложнейшего блэкаута, назвал Шмыгаль

Сколько времени займет выход из сложнейшего блэкаута, назвал Шмыгаль

22 дек 2022, 18:30
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Скільки часу займе вихід із найскладнішого блекауту, можливого після чергового ракетного удару росії, назвав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що озвучені розрахунки є теоретичними, оскільки, «світ не переживав ще таких речей».





У найскладнішому випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від семи до десяти днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей, — вказав Шмигаль.

З його слів, очільники обласних військових адміністрацій мають плани реагування на критичні ситуації в енергетиці. Ці документи мають гриф «Для службового використання», тож їх не можна публічно розголошувати.

Також Шмигаль додав, що «єдиний реалістичний шлях» для виживання великих міст є «Пункти незламності». Зараз по всій Україні їх приблизно 5 тис., а за два тижні має бути від 15 до 17 тис.

Це буде той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І звичайно, певний перелік дій, які має виконати місцева влада. Іншого виходу немає, — заявив Шмигаль.

«Пункти незламності» мають забезпечити мінімальний набір для виживання (їжа, тепла вода, тепло, зв’язок, електрика).

У випадку блекауту, на думку Шмигаля, частина людей самостійно виїде в сільську місцевість, хтось піде до «Пункту незламності», хтось заздалегідь приготувався, щоб залишатися в місті, а хтось виїде за кордон.

Окремі інструкції мають соціальні служби, бо є велика категорія людей, які потребують підтримки й опіки. Окремі інструкції в енергетиків, як максимально швидко відновити систему і заживити насамперед «об'єкти виживання» — постачання води, тепла та зв’язку. Ключове завдання буде вижити. Тому зараз робимо все, аби не допустити такого сценарію, — зазначив Шмигаль.

Источник: Ракурс


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